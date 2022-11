Don Q remet les gants dans "Rulers back"

Nouveau missile après "Corleone".

Connu pour ses collabs avec A Boogie Wit Da Hoodie, Don Q vole désormais de ses propres ailes et a surpris tout le monde avec la qualité de son album "Corleone", sorti fin juin. Un projet court, efficace, avec pas mal de feats, histoire de monter qu'il est bien en place dans ce game. Après ça, le rappeur a décidé de profiter de la lumière mise sur lui pour enchaîner avec de la nouveauté Cette semaine, place à "Rulers Back", un morceau en mode egotrip / célébration, dans un style un peu à la Meek Mill. Dans le clip, il laisse peu de place au doute : le rappeur veut en découdre ! On a hâte d'entendre la suite, et vous ?