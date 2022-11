Un morceau extrait de son dernier projet.

Le rappeur de Detroit et membre du collectif Griselda, Boldy James, est de retour avec de la nouveauté. Avec Futurewave, il vient de dévoiler un tout nouvel album, "Mr. TEN08", dévoilé le 28 octobre dernier. Un projet court, très street et plutôt "old school" dans les sonorités, avec peu de titres, et qui est très efficace. En voici un extrait, avec le clip de "Disco Fever", présent sur l'album. Un morceau bien sombre rempli de punchlines tranchantes comme Boldy sait le faire.