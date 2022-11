Cyclope l'héritier commence la "Bataille" !

Cyclope dévoile son nouveau clip

Cyclope l’héritier est déjà de retour dans le game. Le rappeur a balancé son nouveau clip « Bataille ». un son drill disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement.

Cyclope l’héritier est un rappeur de péage-en-Roussillon dans l’Isère. Passionné de rap, il en fait depuis maintenant 9 ans. Au début, il écrivait ses textes par passion et par amusement sans d’idées précises derrière la tête. Mais depuis l’année dernière, il a décidé de s’y mettre plus sérieusement. C’est ainsi qu’il ouvre sa chaîne Youtube en juillet 2021. Et depuis il enchaîne les morceaux et les clips. Le jeune rookie se définit comme le personnage de Split et se démarque de la concurrence grâce à ses voix et flows multiples. En un an, le rappeur cumule déjà plus de 1.200.000 vues sur You tube, en partie grâce à des sons comme « Holala » ou « Pass sanitaire » qui a été partagé par Booba. Sur Tik-Tok il cumule également plus de 70.000 abonnés ce qui lui donne plus de visibilité. A l’heure actuelle, Cyclope l’héritier commence à se faire une place et un nom dans le game avec son personnage singulier et ses expressions et il le prouve avec son nouveau titre.

Avec son nouveau clip « Bataille », Cyclope l’héritier prouve une nouvelle fois tout son talent. Sur ce titre, le rappeur enchaîne avec une grosse série de punchlines percutantes et un flow incroyable. Il se fait plaisir avec un son drill qui rentre vite dans la tête. Le visuel reflète parfaitement l’esprit du titre.

Cyclope l’héritier ne cesse de nous surprendre. L’artiste est bourré de talent et déterminé à s’imposer dans le rap-game.