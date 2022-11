Sacce continue à découper chaque morceau.

La course continue pour Norsacce, après le beau succès de "Marathon" sorti l'année dernière. Cette fois il compte finir 2022 en beauté avec la sortie d'un tout nouveau projet, "Propaganda". Et pour l'annoncer alors que la date (16 décembre) approche à grands pas, il vient de dévoiler le clip éponyme. Un morceau de drill bien sombre, comme souvent avec le rappeur du 667, qui n'a rien perdu de son talent au micro. On a hâte de voir ce que nous réserve le projet, et vous ?