Lala &ce te fait perdre le "Control"

Des morceaux toujours plus sucrés, on adore.

Lala &ce est un véritable OVNI dans le paysage du rap FR. Celle qui était un temps très proche du 667 a aujourd'hui considérablement élargi sa palette artistique et fait partie des artistes féminines les plus influentes de France. Cet été elle a sorti un nouveau projet, "SunSystem". Et vu le temps qu'il fait en ce moment, ça fait plaisir de pouvoir se mettre un peu de soleil dans les oreilles avec le clip de "Control" (extrait du projet), sorti cette semaine. Un morceau avec des vibes à la fois douces et entraînantes qui sentent bon l'été !