Lomepal nous réchauffe avec "50°"

Nouveau clip extrait de son dernier album.

Qu'on aime ou pas sa musique, on est obligé de reconnaître la créativité et l'originalité de la proposition musicale de Lomepal. Une fois de plus, avec son nouvel album "Mauvais ordre" sorti en septembre, le rappeur cultive sa singularité en abordant des thèmes qu'on trouve peu chez d'autres artistes. La preuve avec "50°", un morceau à mi-chemin entre l'egotrip et l'introspection, avec un clip qui a un côté assez underground et rappelle l'imagerie de certains groupes de punks à l'ancienne. Vous validez?