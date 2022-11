Ice Spice découpe dans "Bikini Bottom"

Ça découpe et ça twerke fort !

Il y a encore beaucoup de talent dans la capitale historique du rap ! New-York continue de révéler de nouveaux artistes et depuis un an, les caméras se braquent sur Ice Spice. La jeune femme aux formes généreuses a choqué tout le monde lors de ses précédents freestyles et il va bientôt être l'heure de sortir un album. En attendant, elle continue à dévoiler des bangers inédits, comme cette semaine avec "Bikini Bottom". Un morceau qui parle principalement de fesses, vous l'aurez compris. On valide fort, et vous?