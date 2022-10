Jahyanai annonce son album avec "Ghetto Red"

Un single qui donne un aperçu du projet à venir.

L'artiste guyanais Jahyanai fait partie de ceux qui ont construit leur notoriété et leur carrière dans les Caraïbes, dans les sound-system notamment, en se passant des lumières de la métropole. Il a tellement de morceaux qui ont fonctionné qu'aujourd'hui, la métropole ouvre enfin les yeux sur son talent, alors qu'il s'apprête à dévoiler un nouvel album solo. Le projet s'appellera "Ghetto Red" et si on ne connaît pas encore la date de sortie, on connaît déjà au moins un morceau qui sera sur l'album ! L'artiste vient en effet de dévoiler un nouveau clip, "Ghetto Red", dans un style 100% dancehall très rythmé et très efficace. Si tout l'album est de la même qualité, ça va être une tuerie !