Le grand retour des NxWorries .

Anderson .Paak et Knxwledge sont de retour avec leur duo NxWorries et présentent leur nouveau titre "Where I Go", avec en invité la chanteuse H.E.R. Le clip, réalisé par Anderson .Paak, est un hommage aux vidéos R&B de la fin des années ‘90s, période pendant laquelle le duo a grandi.