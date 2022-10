Ritchy Boy est "Dans la Zone" !

Découvrez "Dans la Zone" le nouveau clip de Ritchy Boy !

Ritchy Boy enchaîne avec le 7e épisode de son concept "#Pourquoi Pas Moi ?" intitulé "Dans la zone". Sur une prod énervée de Greg K (Emkal, Zaho, DJ Bens…), Ertug et lui-même, le jeune rappeur belge impose et confirme son statut d'artiste multi-talent. Il découpe la prod sur ce Freestyle Rapimite ! Humilité et talent sont au rendez-vous pour l’artiste qui a su attirer l’attention de Générations avec son dernier Freestyle Dégénérations.

Découvrez le nouveau clip "Dans la zone!" de Ritchy Boy dès maintenant sur Générations: