Un feat avec Freeze Corleone.

Le Crew 667 continue de prendre le rap français d'assaut. Avec Freeze Corleone comme tête de pont, ses camarades continuent de produire des titres pour imposer leurs noms et leur marque, 667. Dernier en date : Afro S avec le titre "C 10". Attention, c'est encore plus lourd que le C4... C'est aussi l'occasion de présenter son projet "Blue Magik".