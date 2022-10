Une connexion entre Lyon 3 et Décines.

Cinq mois après "DZ Drill", KD revient en force avec Josas dans "Way Way Way" et sur un registre différent de ce qu'il a l'habitude de proposer. Habituellement en kickeur énervé, on retrouve KD sur un registre un peu plus mélo avec Josas qui est déjà calé dans ce domaine. Le son rend vraiment bien et permet mettre en lumière la polyvalence de KD.