G Herbo avec son fils dans le clip de "FWM"

En mode papa, mais toujours aussi gangsta.

G Herbo peut continuer à faire de l'egotrip dans ses raps. Il est un des rares rappeurs de Chicago a être toujours vivant et pas en prison, ça justifie bien un peu d'egotrip de temps en temps. Celui qui est aussi un des meilleurs kickeurs du game US vient de dévoiler un nouvel album, "Survivor's Remorse", son cinquième, dans lequel il parle évidemment du fait d'être toujours debout malgré les drames quotidiens tout autour de lui dans son hood. C'est aussi le thème du morceau clippé cette semaine, "FWM" pour "Fuck With Me", un egotrip en guise d'avertissement dans lequel il apparaît avec son fils. Encore une sacrée démonstration de kickage !