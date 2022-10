Future en plein egotrip dans "I'm dat nigga"

Il n'a pas changé !

Les gens le savent depuis le début de sa carrière, Future a toujours mis un point d'honneur à mal parler aux go, et même à avoir ce comportement toxique pour lequel il est mondialement connu. Mais ça reste un sacré rappeur et il continue de le montrer années après années, comme cette semaine avec le clip de "I'm dat nigga", un morceau extrait de son dernier album, "I Never Liked You". Un titre dans lequel il est en plein egotrip, partant dans tous les sens et n'oubliant pas d'envoyer des piques à ses exs, en disant notamment qu'elles veulent l'envoyer au tribunal parce qu'il ne couche plus avec elles. Bref, du Future tout craché ! Pour la vidéo, il s'agit simplement de Future en train de rapper, puisque c'est une version live.