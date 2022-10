Joeboy en bonne compagnie dans "Likkle Riddim"

Le morceau est bien trop efficace !

Joeboy est de retour avec une nouvelle tuerie ! La star nigérianne est déterminée à péter le plus fort possible à l'international, et le taff a déjà bien commencé avec ses deux derniers albums. Cette fois c'est pour le clip d'un single qu'on le retrouve, un morceaui qui risque de pas mal tourner dans les playlists dans les prochains moins. Le titre s'appelle "Likkle Riddim" et il s'agit d'un mélange entre des vibes afircaines et carribéennes, pour un rendu imparable. Pour ce qui est du clip, on retrouve le chanteur en très charmante compagnie, comme bien souvent !