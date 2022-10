L'album continue de se dévoiler en images.

Une semaine jour pour jour après la sortie de l'album, la Shtar Academy dévoile un nouvel extrait clippé du projet, "C'est la Shtar Academy" porté par Leto. Le titre est autobiographique puisqu'il raconte comment on peut tomber à cause de la galère. Leto s'y fait sobre et montre qu'il sait aussi rapper dur.