Kohndo raconte le périple de "17 âmes à la dérive"

Un extrait de son dernier album.

Kohndo a fait son grand retour musical avec "Plus haut que la Tour Eiffel", son cinquième album studio et un concept de 20 titres interprété par plus de 25 musiciens. Le disque raconte le voyage initiatique de Manga, jeune béninois appelé par la mer et le désir d’ailleurs, quittant l’Afrique pour tenter de rejoindre un frère qu’il n’a jamais connu dans une ville fantasmée : Paris. Le titre "17 âmes à la dérive" est d'ailleurs un storytelling poignant qui illustre bien le travail du rappeur dans ce projet.

A noter également que le 27 octobre se déroule une Release Party au Ground Control à Paris.