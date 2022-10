Bientôt en tête d'affiche, Lyon 3e !

Après la sortie de son projet "B.E.T.D.A", le rappeur du 3ème arrondissement de Lyon continue de charbonner et sort "Billet" avec un clip réalisé par Martin Gadiolet. A peine un an que ZP LDT est dans le game et on remarque déjà une grosse évolution notamment sur sa technique et son flow, ça débite, l'envie est la : c'est prometteur !