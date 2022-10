Un extrait de son dernier projet solo "Tana Talk 4"

On a l'impression qu'il est partout et c'est assez vrai tant il est productif mais il n'en oublie pas ses propres projets comme "Tata Talk 4" dont il vient de tirer un clip, “Thowy’s Revenge". Le clip retrace ses dernière prestations, de Paris à Cabo San Lucas alors qu'il crache ses rimes impitoyables sur le rythme puissant de The Alchemist.