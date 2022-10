Sur une prod de Nipsey Hussle.

Avant d'écouter ce freestyle de YG aux LA Leakers, posez-vous la question de savoir si vous êtes prêts à prendre votre gifle ? Si vous n'êtes pas prêts, passez votre chemin. Le rappeur de Los Angeles évoluait donc à domicile et il a rendu hommage à un autre angelino, Nipsey Hussle en posant sur la prod de son morceau "Hussle In The House". Ouf !