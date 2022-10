Dwen s 'impose de plus en plus.

On le rappelle souvent mais c'est pour mieux le situer, Dwen est le petit frère d’Hornet La Frappe, mais il trace clairement sa propre voir comme on peut le voir et l'entendre sur son dernier titre "Kingston". On y voit bien qu'il progresse et qu'il gagne en maturité et en expérience.