Encore un extrait de son prochain album, on a hâte !

Tee Grizzley balance "Tez & Tone 1", nouvel extrait de son futur album "Chapters Of The Trenches", prévu pour le 14 octobre. Réalisé par Ben Marc, le clip suit Tez et son oncle Tone. "Tez & Tone 1" est la suite des morceaux extrait de "Chapters Of The Trenches" : "Ms. Evans 1", "Jay & Twan 1" et "Robbery".