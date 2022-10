Shrkn revient fort avec “Rien d’original” !

Découvrez le nouveau clip "Rien d’original" de Shrkn !

Après les sorties de l’EP Rosae et du clip "Encore une fois" déjà disponibles, celui qu'on surnomme Mr Magnifique revient avec le clip intitulé "Rien d’original". Un titre qui contraste pleinement avec l'univers fort et singulier de l'artiste. En effet, imprégné par le rap et RnB US des années 90/2000, Shrkn a su s'adapter et créer un style à part. Dans ce clip réalisé par John Sizemen Watts, l'auteur-interprète nous embarque avec aisance dans une relation amoureuse qui semble aussi addictive que tumultueuse.

Originaire de Dunkerque, l'artiste pose un flow dont il a le secret, et impose son univers avec classe et nonchalance. Une esthétique irréprochable au service d'une vibe puissante et efficace.

Désormais lancé, Shrkn ne devra pas en rester là et prévoit déjà la suite de Rosae, un projet qui devrait se décliner en 3 volets. Décrit comme un artiste des plus prometteurs, il semble être déterminé à frapper de plus en plus fort. De plus en plus souvent.

Découvrez le nouveau clip "Rien d’original" de Shrkn dès maintenant sur Générations !