Un clip mystérieux.

Trippie Redd se mets en scène dans un clip sombre et mystérieux avec "Save me, please". On le retrouve très vulnérable et triste, au milieu d'une église abandonnée puis dans une forêt étrange. Le clip, réalisé par Nolan Riddle mets en image le rappeur esseulé, pleurant sur une relation passée.