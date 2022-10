Un extrait de son projet !

Freddie Gibbs a trouvé un nouvel accolyte et c'est un "Space Rabbit". Le rappeur nous lâche un nouvel extrait de son dernier album intitulé "$oul $old $eparately", dans un clip réalisé par Nick Walker. Freddie Gibbs nous envoie que du contenu de qualité ces derniers temps, "Space Rabbit" marque le retour du rappeur après son dernier clip "Too Much".