De nouvelles images de la tournée du rappeur !

Alors que Roddy Ricch poursuit sa course avec son nouveau single et clip, "Stop Breathing". Le rappeur s’envole pour l’Australie et nous envoie des images filmées par Ace The Shooter. Roddy Ricch a récemment lâche des indices sur la date de sortie de son prochain projet "Feed tha Streets III", dans un post Instagram, dans lequel il partag un message texte à son équipe de gestion dans lequel il semble suggérer que le projet sortira à la fin de sa tournée.