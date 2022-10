Says'z nous fait voyager avec "Wahala" !

Découvrez le nouveau clip "Wahala" de Says’z !

Après avoir dévoilé son dernier projet "Rouge" avec des invités tels que Dadju, Driks, Maud Elka ou encore A6dii en juillet dernier, Says'z revient avec "Wahala", un clip splendide reprenant l'un des sons forts de son projet.

Réalisé par SAF, le clip a été tourné aux Comores, et plus précisément à Moroni, ville d'où est originaire Says’z. Très solaire et léger, "Wahala" met en lumière la culture locale comorienne et rend hommage à ce si bel archipel. "Wahala", qui signifie "problème" en comorien, montre bien la détermination à toute épreuve de Says'z ; peu importe les obstacles, il les affronte et avance.

Véritable funambule de la musique, Says’z dépayse ses auditeurs à chaque morceau pour offrir un rendu remarquablement polyvalent avec quelques touches de UK. Révélé à l'été 2016 par sa cover de One Dance de Drake, le jeune artiste n'a cessé d'évoluer et de progresser dans son art.

À seulement 26 ans, il a fait ses preuves parmi les plus grands jusqu'à être aujourd'hui signé au sein du label Play Two. Validé par ses pairs comme Gims, Black M, Alonzo ou encore Soprano, l'artiste fait beaucoup parler de lui.

Découvrez le nouveau clip « Wahala » de Says’z dès maintenant sur Générations !