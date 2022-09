DaBoyDame s'accompagne de Jeezy, Yo Gotti, Project Poppa sur "Hood Go Crazy"

Les rappeurs se lâchent en pleine banlieue pavillonnaire.

DaBoyDame rend le "Hood Go Crazy" avec son nouveau single, accompagné d'un clip mettant en vedette Yo Gotti, Jeezy et Project Poppa. Dirigé par Keoni Mars, DaBoyDame et ses acolytes s’installent dans une banlieue nous lâchent des rimes dignes des plus grands freestyles. Ce single marque le retour de DaBoyDame après son dernier single "Feelings", en collaboration avec EST Gee et Rick Ross.