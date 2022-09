Un morceau avec DJ Booker.

NLE Choppa n'est pas le dernier quand il s'agit de venir poser pour un gros banger bien gangsta. En voici un de plus, produit cette fois par DJ Booker. Le morceau s'appelle "MEM", avec une instru à mi-chemin entre la trap psychédélique et la drill. Pour le clip, comme souvent avec le rappeur, on le suit en train de déambuler et de faire un peu n'importe quoi, pour bien montrer qu'il est le mec le plus fou du game. Un morceau qui fait le taf mais qui ne vas pas révolutionner la musique, a priori.