J. Stone dévoile le clip de "Different Purpose"

L'ancien est de retour.

J. Stone a beau n'avoir jamais vraiment connu un gros succès à l'internationale, il est respecté dans le rap game US. Pourquoi ? Parce qu'il est un vrai ancien qui a côtoyé toutes les meilleures scènes Hip Hop des USA, en voyant pas mal de pays. Devenu très tôt un fier représentant de la West Coast, il vient de dévoiler un tout nouvel album solo, "The Definition Of Sacrifice". Un 15 titres sur lequel on retrouve de très gros noms en feat, mais aussi d'excellents morceaux solos comme "Different Purpose", dont il vient de dévoiler le clip aujourd'hui. Une vidéo qui pue l'authenticité et le rap sans compromis, sur une instru un peu à l'ancienne, on adore ! Et vous ?