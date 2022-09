Kerchak et Ziak font "Peur"

Personne n'était prêt pour ça.

La drill est plus que jamais la tendance majeure du rap FR et à ce jeu là, Kerchak s'en sort plutôt bien. Celui est la révélation drilll du 92 cette anné continue de faire trembler le game avec ses morceaux plus racailleux et sombres les uns que les autres. Cette fois, il s'est associé avec Ziak, lui aussi spécialiste confirmé de ce genre d'ambiances, pour un featuring bien gang qui risque de faire parler de lui, et dont le titre est "Peur". Quant au clip, il s'agit surtout de panoplies à base de bandana et jeux de lumière assez saccadés pour tenter de coller avec la cadence affolante du morceau et des rappeurs. Qu'en pensez-vous?