On découvre son quotidien.

Après "Millimètre #1" et "Millimètre #2", Don Milli continue sa série de freestyle avec "Millimètre #3". Accompagné d'un clip réalisé par 99 et Ash Cazal, dans lequel on découvre le quotidien du rappeur, de ses yeux, le titre nous transporte dans son univers. On a hâte de découvrir les prochains freestyles mais en attendant on vous laisse kiffer avec "Millimètre #3".