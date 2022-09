Sandor Waïss sort "Broken Blue"

Un court métrage qui annonce un beau projet !

Sandor Waïss, qu'on connait plus dans le rap sous le nom de BBP et pour ses prods pour les plus grands titres de PNL, SCH, Vald ou Dinos, est au coeur d'un nouveau projet. Après avoir opéré dans l'ombre des studios rap pendant 10 ans et il se lance en son nom, Sandor Waïss avec la préparation de "Broken Blue" son premier album. L'artiste vient de sortir un court métrage du même nom qui illustre les 3 premiers morceaux de cet album (The Eyes, Kill You et Broken Blue) et qui met en contraste l'esthétisme des images et la cruauté humaine de l'esclavage moderne.

Le court-métrage est à voir ici.