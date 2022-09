Un clip réalisé par Cariba Vision.

Un soir de déprime et d'errance sur les réseaux, Inayat se décide de jouer le jeu de GO GO GO (label-tremplin pour les rappeuses d'aujourd'hui et de demain) : interpréter un freestyle sur une des 3 instrus imposées du concours Instagram. Elle met sa déprime en mots et en hooks accrocheurs et publie la première version d' "Outsider". Après un franc succès, la belle chanteuse nous balance aujourd'hui le très beau clip de ce single !