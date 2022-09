Le groupe du 92 continue son ascension !

Stal et Nezo, les deux frères du 92 sont de retour avec le "FREESTYLE SPONGE [S1-E8]" : "No Hook 2". i300 nous balancent un clip inédit, composé de punchlines entêtantes et efficaces à l'occasion d'un freestyle Sponge Production. Après avoir sorti 3 EP en 2022, les deux frères sont décidés à imposer leur style !