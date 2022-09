Un nouvel extrait de la mixtape "Gaz120".

Limsa d'Aulnay est de retour avec "2 Spliffs", un nouvel extrait de la mixtape Gaz120 de l'Agence Records. Après "Tiaf" by 26Keuss, "Drysift" de Mighty Max et Alkapote ou encore "Hilti" Jwles et Bob Marlich, la mixtape se dévoile petit à petit. Limsa d'Aulnay nous surprend avec des punchlines sur une prod by Hakim Beats.