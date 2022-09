Double Detente dévoile ‘’Tenet’’ !

Nouveau clip pour D.D !

Double Detente (K-DEM-K) signe son retour, le groupe vient de dévoiler son tout nouveau clip intitulé "Tenet".

Après K-Libre 13, les jumeaux K-DEM et DEM-K reviennent en force au-devant de la scène avec leur nouveau groupe DOUBLE DETENTE. De leurs vrais prénoms, Saiffallah et Saiffedine, K-DEM et DEM-K sont deux rappeurs français et tunisien, originaires de la cité Brillat-Savarin à Paris 13ème.

En 1996, K-DEM et DEM-K accompagnés de leur ami d'enfance Mahdjoub forment le groupe K-Libre13. Les trois artistes collaborent avec des artistes confirmés tels qu'Akhenaton, Freeman, Saian Supa Crew ou encore Kery James, K-DEM et DEM-K signent leur retour aujourd'hui avec un nouveau groupe nommé "DOUBLE DETENTE.".

En attendant l'arrivée de son nouvel album "Et Au-delà" dont la sortie est prévue pour le 7 octobre prochain, le groupe vient de dévoiler un excellent nouveau titre intitulé "Tenet".