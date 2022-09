Hanoa fait son "Summer Tour" à Lyon

Il est déjà passé dans 3 secteurs pour trois grosses sorties.

Hanoa est l'un des plus gros clippeurs lyonnais, il est à l'origine de nombreuses vidéos et il a notamment sorti une série de freestyle "Le Lait" avec des rappeurs tels que MDK, Robsa, Biggy, Dje etc... Cet été, il a innové avec un nouveau concept : le Hanoa Summer Tour dont le but est de mettre un secteur de Lyon et ses rappeurs dans la lumière. Si le premier épisode était avec Abdii D'la SF pour un quartier marseillais (Air Bel), les trois autres épisodes ont été tourné à Lyon (Lyon 7, Lyon 8 et Villeurbanne) avec pour chaque épisode trois rappeurs du secteur.

Ainsi, Bigiiz, End7even et N7rmou ont représenté Lyon 7, le 8e (Paul Santy) a été mis en avant par The R, Owen et Menos. Enfin on n'oublie pas Le Tonkin à Villeurbanne avec Charorousko, Wilf et JLS qui ont signé une prestation remarquée.

En tout cas, cela montre encore une fois que Lyon possède plein de talents et que ce n'est qu'une question de temps avant que le rap lyonnais ne soit définitivement posé sur la carte du pap et fasse jeu égal avec Paris ou encore Marseille.