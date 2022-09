RVMBO est "Méchant & Calibré "

Grosse frappe signée RVMBO

RVMBO est tout simplement "Méchant et Calibré" ! L’artiste né au Congo cependant il s’installe en France à 13 ans où il évolue entre le 93 et le 72. Ses modèles sont américains, et il s’inspire principalement de Lil Wayne , Kanye West ou encore Jay-Z. C’est en regardant ses grands maîtres du rap américain qu’il a dévoilé ce style si particulier. Il vient de sortir deux titres coup sur coup ”Soldi" et "Trunck".

Le rappeur a dévoilé un nouveau single sans doute un premier pas avant un nouveau projet.. Avec "Méchant et Calibré", RVMBO revient à ses grandes bases.