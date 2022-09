Kid Cudi dévoile la bande-annonce d'"Entergalactic" !

Le rappeur va sortir une série sur Netflix.

Grande annonce de la part de Kid Cudi : le rappeur dévoile la bande annonce de "Entergalactic", une série qui sera diffusée sur Netflix. Prévue pour le 30 septembre prochain, "Entergalactic" est l’histoire de deux jeunes artistes qui naviguent dans les méandres de l’amour à New York. Issu de l’esprit de Kid Cudi et du producteur exécutif Kenya Barris, la série sera disponible dans le monde entier. De nombreuses stars seront présentes au casting : Timothée Chalamet, Ty Dolla $ign, Laura Harrier, Vanessa Hudgens, Christopher Abbott, 070 Shake, Jaden Smith, Keith David, Teyana Taylor, Arturo Castro, Macaulay Culkin, et Kid Cudi lui-même !