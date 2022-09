Crosseur balance son titre ''Eza Bisso'' !

Crosseur en forme !

Crosseur frappe un grand coup, l'artiste vient de dévoiler son excellent nouveau morceau qu'il a choisi de nommer "Eza Bisso".

Passionné par le rap depuis toujours, c’est au lycée que tout commence pour Crosseur. Avec son ami et manager actuel Ruben, ils forment le groupe "Rubsooucross". Un groupe avec lequel les deux amis connaissent leurs premières scènes et leurs premiers passages en radio, mais Ruben décide d'arrêter la musique et de se consacrer entièrement à manager son ami rappeur.

Désormais en solo, Crosseur dévoile 5 clips de qualité qui font plaisir à ses auditeurs. D’ailleurs, le rappeur vient de signer son retour avec un excellent nouveau single intitulé « Eza Bisso ».