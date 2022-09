Une nouvelle collaboration de fou !

Le célèbre joueur et entraîneur de basketball Chris Brickley embarque Jadakiss et Dave East dans son nouveau single, "Comfortable". Réalisé par Brittany "YB" Brand, Dave East et Jadakiss lien dans un magasin de vêtements à Harlem, le tout sur une prod by Don Cannon. La collaboration est issue du projet "Welcome To The Grind" de Chris Brickley.