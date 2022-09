Extrait de son dernier album.

Brent Faiyaz envoie le clip de "Loose Change", des images réalisées par Lone Wolf et Mark Peaced. Un visuel en noir et blanc dans lequel on retrouve Brent en rendez-vous à un ballet, dans un théâtre musical et assis sur scène au milieu de ballerines dansantes et de la pluie tombante. "Loose Change" est extrait du dernier album de Brent Faiyaz "Wasteland" dans lequel vous pouvez retrouver Drake, Tyler, The Creator et Alicia Keys.