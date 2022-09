Les deux rappeurs se retrouvent dans un clip en noir et blanc !

Kem invite Rick Ross pour son nouveau clip "Right On Time". Les rappeurs se retrouvent dans une séance de photos avec des voitures de luxe. Le titre est co-écrit par Babyface et est exclu du dernier EP de Kem, "Full Circle", dans lequel vous pouvez également retrouver Ty Dolla $ign.