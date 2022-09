Le banger évolue encore !

"Baby calm down, calm down" ! Notre hymne de l'été a droit à une nouvelle version. Rema s'accompagne de la belle Selena Gomez pour redonner de la fraicheur à son premier hit. Chanteur nigérian, Rema s'impose depuis 2019 sur la scène musicale internationale, et chaque nouveau morceau est un succès !