Meek Mill de retour avec "Early Mornings"

Le rappeur est toujours aussi fort et fidèle à son rap.

Peu de temps après avoir annoncé qu'il quittait Roc Nation (en bons termes, on vous rassure) pour bosser sur sa propre structure, Meek Mill est déjà de retour, avec la rumeur d'une sortie d'album qui se fait de plus en plus pressante. En attendant, on le retrouve avec un morceau inédit, qui sera peut-être présent sur ce futur projet tant attendu. Le titre s'appelle "Early Mornings", un morceau de rap assez motivant comme Meek sait bien les faire. Pour le clip, on le retrouve dans la street, en train de donner de la force à son quartier et sa ville de Philadelphie.