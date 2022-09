Mig se confie dans "A tout à l'heure"

Un titre personnel assez poignant.

Le rappeur Mig a bien bossé depuis le lancement de sa chaîne YouTube, en 2020. Le nombre de vues a augmenté, les clips sont encore plus qualitatifs et des invités prestigieux viennent partager ses morceaux, comme ISK ou Heuss L'enfoiré. Cette fois, c'est en solo qu'on retrouve le rappeur du 91 pour la sortie du clip du morceau "A tout à l'heure".

Un titre qui est extrait de son prochain album à venir, "Toujours Plus", attendu pour le 30 septembre prochain. Dans ce morceau à l'ambiance assez triste, on retrouve le rappeur au parloir en train de se livrer sur ses déboires, avec en élément principal son passage en prison. Un joli morceau sincère et personnel, qu’en pensez-vous ?