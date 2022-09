Un clip en collaboration avec Vevo !

Latto a collaboré avec Vevo une fois de plus alors que la plate-forme vient de sortir "Lift", sa nouvelle série de clips live. Latto performe "Stepper", un morceau extrait de son deuxième album intitulé "777". Latto et Vevo voulaient créer un monde inspiré par la "transformation" et la "métamorphose par laquelle les fleurs grandissent". Pour la rappeuse, c’est "un clin d’œil poétique à sa croissance artistique".