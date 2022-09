Avec un défi supplémentaire.

Cette semaine, Joyener Lucas a rendu visite à Funk Flex dans les studios de Hot 97 pour un freestyle impressionnant avec un thème, rapper ses lyrics de façon inversée. Un challenge incroyable que le rappeur relève haut la main sur la prod de "Nas is Like" de Nas et "Realest N *** as", le featuring datant de 2003 entre 50 Cent et Notorious B.I.G.