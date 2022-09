Josué revient avec son nouveau clip et « Ça fait longtemps » !

Découvrez le nouveau clip « Ça fait longtemps » de Josué !

Largement salué par les médias et les critiques avec son précédent projet "Béni" sorti en septembre 2021 et défendu cette année sur la scène de la Boule Noire, Josué revient après un an de travail en studio avec "Ça fait longtemps".

Le titre est produit par Clyde Bessi, producteur derrière le single d’Or "Le cœur des filles" d'A2H. Le clip réalisé par John Riggs nous transporte dans le temps en s’ouvrant sur des images de Josué rappant déjà à ses 13 ans.

Le flow de Josué est toujours autant béni des dieux, fluide et technique à la fois. "Ça fait longtemps" est un titre deep, puissant, autant dans le texte que dans le flow et la qualité de la prod.

Personnage charismatique à la verve débordante et aux rimes affûtées Josué est un phénomène hyperactif qui vogue entre son univers musical visionnaire et sa passion pointue pour la mode. Avec "Ça fait longtemps", Josué marque son retour haut la main.



Découvrez le nouveau clip « Ça fait longtemps » de Josué dès maintenant sur Générations !